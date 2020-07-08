Başkan Gürkan, Anayurt Bulvarı'nda inceleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 1.etabı tamamlanan Anayurt Bulvarı ile çevre yolu üzerindeki trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 15 kilometreyi bulan Anayurt Bulvarı'nın yüzde 35 oranında trafiğe rahatlama getirdiğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca birlikte, birinci etabı trafiğe açılan Anayurt Bulvarı'nın Özsan Sanayi Sitesi tarafındaki ikinci etap çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Gürkan, şöyle konuştu:

"Anayurt Bulvarı 15 kilometrelik bir aksı, güzergahı kapsıyor. Arkadaşlarımız burada, bulvarın Sanayi üzerinden Sivas Yoluna ve Ankara Asfaltına bağlanması noktasında çalışmaları sürdürüyorlar. Burada 50 metrelik genişlikte kavşak düzenleme çalışmamız var. Bu kapsamda duvar çalışmaları yapılıyor, inşallah burası kısa sürede tamamlanacak."

"Malatya'da trafik sorunu kalmayacak"

Başkan Gürkan, Malatya genelinde 83 merkezde sadece Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesinin şantiyesi olduğunu kaydederek, "Bu şantiyelerimizin yanında; Park Bahçeler, Fen İşleri dairelerimizin, MASKİ'mizin ve diğer yatırımcı birimlerimizin sahada olduklarını düşünürseniz Malatya'mızın her köşesinde Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerine bütün hemşehrilerimiz tanık olmuş olurlar" dedi.

İstasyon Kavşağından giren sürücülerin Ankara asfaltına ve Sivas yoluna bağlanması ile ilgili hiçbir problem olmadan kısa bir sürede ulaşımını sağlama imkanına kavuştuklarını belirten Başkan Gürkan, şu açıklamayı yaptı:

"Anayurt Bulvarının açılması ile birlikte mevcut tek aks olan doğu-batı yani şehirlerarası yolumuzun trafiği yüzde 35 oranında azalmıştır. Yani trafik rahatlamıştır. Güney anlamındaki alternatif yol çalışmamızı da başlatıyoruz. İnşallah o da yüzde 10'luk rahatlama getirtecek. Akabinde önümüzdeki yıl kuzey kuşak yolu ile yapılacak çalışmalarda yüzde 15 civarında oradan bir rahatlık gelecek. ve kuzey çevreyolundan da yüzde 15 geldiği zaman Malatya'da trafik sorunu kalmayacak. Yani Malatya'nın birinci sorunu olan ulaşım ve trafik inşallah 2022 yılının sonunda en alt seviyeye inecek diye ifade etmek istiyorum." - MALATYA