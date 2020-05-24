Başkan Böcek'in tepki çeken mezarlık ziyareti

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in, anne-babasının kabrini ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı, tepkiye neden oldu.

24.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:57

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in, anne-babasının kabrini ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı, tepkiye neden oldu. Fotoğrafta, Başkan Böcek yağmur altındaki ziyaretinde babasının kabri başında dua ederken, şemsiye tutan koruması ise sırılsıklam ıslanmış halde görülüyor. 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önceki gün anne-babasının kabrini ziyaret ettiği fotoğrafları, Twitter hesabından paylaştı. Başkan Böcek paylaşımında, "Onlara layık bir evlat olmaya, bağrında yattıkları bu kente en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğim. Hem canım annem ve babama hem de sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu bayram yakınlarını ziyaret edemeyecek hemşehrilerimiz adına, ahirete intikal etmiş herkese bugünden dua ettik" yazdı.

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Ancak Başkan Muhittin Böcek'in babasının kabri başında dua ederken çekilen fotoğraf tepki topladı. Fotoğrafta, Başkan Böcek'in yağmur altındaki ziyaretinde, dua ettiği sırada şemsiye tutan korumasının sırılsıklam ıslandığı görülüyor.

Twitter kullanıcıları Başkan Böcek'in fotoğrafının altına yaptıkları yorumlarda eleştirilerini dile getirdi.