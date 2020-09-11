Son dakika! Didim Belediye Başkanı Atabay'dan 'Tecavüzden tutuklandı' iddialarına cevap: Görevimin başındayım

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'dan, hakkında ortaya atılan 'tutuklandı' iddialarına yanıt gecikmedi. Hakkında çıkan "Tecavüz suçlamasıyla tutuklandı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Başkan Atabay; "Görevimin başındayım. Bunlar kumpas çetesinin uydurduğu yalan" dedi.

Başkan Atabay'ın hakkında çıkan "Kendisinden iş isteyen kadına tecavüz etti" iddialarının ardından bugün de başka bir iddia ortaya atıldı. Atabay'ın tutuklandığı yönünde çıkan haberler Aydın gündeminde bomba etkisi oluştururken, konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Atabay, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"KUMPAS ÇETESİNİN UYDURDUĞU YALAN"

Haberlerin kumpas çetesinin yalanlarından biri olduğuna dikkat çeken Atabay; "Ben görevimin başındayım. Kaymakam Bey ve Emniyet Müdürlüğü ile de görüştüm. Bu kumpas çetesinin uydurduğu yalan. Bunların haysiyetleri bu kadar. Bu tip hareketleri ile nasıl bir kumpas kurmaya kalktıklarını halkımız da görmektedir" dedi.

TECAVÜZ SUÇLAMASINI YALANLAMIŞTI

Başkan Atabay hakkında çıkan "Kendisinden iş isteyen kadına tecavüz etti" haberlerini, "Bir takım yerlerde daha önceden senaryosu hazırlanmış görüntüler ve daha evvelden ne konuşacağı kendisine yazılmış insanların konuşmasını değil, kendilerinin benim gibi gelip gazetecilerin önünde konuşmalarını beklerdim. Bunu da yapmak mecburiyetinde kalacaklar bundan eminim" sözleriyle yalanladı. İddialı açıklamalarda bulunan Atabay; "Ben bunlara asla pabuç bırakmayacağım. Eğer ben böyle bir suç işlediysem devletin ilgili kurumları benimle ilgili işlemi yapsın" ifadelerine yer verdi.