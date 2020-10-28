Başakşehir - Paris Saint Germain maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir - Paris Saint Germain maçı şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi fikstürü!

Sporseverlerin heyecanla taklip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. En önemli maçlardan biri olan Başakşehir - Paris Saint Germain maçı merak edilirken Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, Başakşehir - Paris Saint Germain maçı ne zaman, saat kaçta, Başakşehir - Paris Saint Germain maçı şifresiz mi konuları araştırıldı.

BAŞAKŞEHİR - PARİS SAİNT GERMAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Paris Saint Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 28 10 2020 günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak.Maçın başlama saati 20:55.

BAŞAKŞEHİR - PARİS SAİNT GERMAİN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Başakşehir - Paris Saint Germain maçı ücretli platform olan BEINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 28 EKİM ÇARŞAMBA MAÇLARI VE SAATLERİ

28 Ekim 2020 Saat 20:55 = Başakşehir - PSG

28 Ekim 2020 Saat 20:55 = Krasnodar - Chelsea

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Club Brugge - Lazio

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Dortmund - Zenit

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Ferencvaros - Dyn. Kyiv

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Juventus - Barcelona

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Manchester Utd - RB Leipzig

28 Ekim 2020 Saat 23:00 = Sevilla - Rennes