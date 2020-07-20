Başakşehir'in şampiyonluğu sonrası Bafetimbi Gomis'ten Okan Buruk mesajı

Sosyal medyadan Okan Buruk ile fotoğrafını paylaşan Gomis, şu sözleri kullandı:

"Sevgili dostum Okan hocayı bu üstün başarısından dolayı kutluyorum. Hoca olarak ilk şampiyonluğunun tarif edilemez bir his olduğuna eminim. Bunu hak ettin. ve daha nicelerini kazanacağına eminim. Şampiyonluğunun keyfini çıkar dostum"