Başakşehir'i muhtemel rakipleri belli oldu mu? Başakşehir Avrupa'da kimlerle eşleşecek? İşte Başakişehir'in muhtemel rakipleri!

Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olan Başakşehir',in hangi takımlarla eşleşeceği merak konusu oldu.Devler Ligi kurasına 4. torbadan girecek ve Avrupa'nın önde gelen takımlarıyla rakip olacak olan Başakşehir Avrupa'da kimlerle eşleşecek? Başakşehir'i muhtemel rakipleri belli oldu mu?

BAŞAKŞEHİR'İ MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

Şu ana kadar 3. torbada hangi takımların olacağı belli olmazken, ilk 2 torbada 10 takımın yeri netleşti. İşte Başakşehir'in yeri kesinleşen muhtemel rakipleri:

1. TORBA

Real Madrid

Liverpool

Bayern Münih

PSG

Zenit

2. TORBA

Atletico Madrid

Barcelona

Man. City

Sevilla

Dortmund