Başakşehir'deki elektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Medipol Başakşehir - Kayserispor maçında yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili, "Elektrik kesintilerinin stadyumun jeneratör sisteminden kaynaklandığı anlaşılmıştır" denildi.

20.07.2020 00:49 | Son Güncelleme: 20.07.2020 08:16

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Medipol Başakşehir - Kayserispor maçında yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili, "Elektrik kesintilerinin stadyumun jeneratör sisteminden kaynaklandığı anlaşılmıştır" denildi.

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Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Medipol Başakşehir - Kayserispor müsabakasında 2 kez elektrik kesintisi yaşanmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), "Başakşehir'deki Fatih Terim Stadyumu'nu da kapsayan bölgede 19 Temmuz 2020 gecesi elektrik dağıtım şebekemizde herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmamıştır. Medipol Başakşehir - Kayserispor müsabakası sürmekte iken yaşanan elektrik kesintilerinin stadyumun jeneratör sisteminden kaynaklandığı anlaşılmıştır" denildi.

(İHA)