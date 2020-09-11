Başak Demirtaş, eşine herkesin merak ettiği soruyu sordu: Parti mi kuruyorsun?

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeni parti kuracağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başak Demirtaş, konuyu eşine sorduğunu ve onun da bu söylentileri kesin bir dille yalanladığını belirtti.

"ONLARIN HAYAL DÜNYASINDA BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR"

Başak Demirtaş, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda "Hakkında çıkarılan yalan haberleri de konuştuk. Parti kuracağına şeklindeki yalanlar için, bir kesimin ve provokatörlerin inanmasını anlayabilirim dedi. Çünkü onların hayal dünyasında böyle bir şey olabilir" ifadelerine yer verdi.

"İNSANLAR BU YALANI CİDDİYE ALIRSA ÜZÜLÜRÜM"

Selahattin Demirtaş'ın "Aklı başında insanlar böyle bir yalanı ciddiye alırsa üzülürüm" dediğini aktaran Başak Demirtaş, şöyle devam etti: "Böyle bir yalana inananlar olursa onun dışarıda ve içeride yürüttüğü mücadeleyi gerçekten de anlayamamışlar demektir. Selahattin, 'HDP benim için sadece bir parti değildir. HDP'nin ilkeleri, değerleri, mücadelesi benim yaşamımdır. HDP benim ruhumdur.' dedi. Selahattin'in halkımıza da bir mesajı var. Halkımızın, ayrı bir parti kuracağı şeklindeki böyle basit yalanlara zaten inanmadığını biliyor. 'Böyle yalanlara gülüp geçmek lazım' dedi. Herkese selamlarını ve sevgilerini gönderdi."

İşte Başak Demirtaş'ın o paylaşımları;