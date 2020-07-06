Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
06.07.2020 10:49 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:00
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyelilerin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.