Model ve oyuncu Barış Murat Yağcı Fenomen yarışma programı Survivor'da performansı ve yaşadığı diyaloglarla gündeme geliyor. Survivor 2020'de ünlüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli? İşte model ve oyuncu Barış Murat Yağcı hakkında merak edilenler…

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı Yaşı: 25

Barış Murat Yağcı Doğum Tarihi: 21.01.1991

Barış Murat Yağcı Boyu: 1.92 m

Barış Murat Yağcı Kilosu: 88 kg

Barış Murat Yağcı Burcu: Kova

Barış Murat Yağcı Göz Rengi: Yeşil

Barış Murat Yağcı Eğitim: Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Barış Murat Yağcı Nereli: Doğum yeri, İzmir

Model ve oyuncu Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi İthalat İhracat Bölümü ikinci sınıfta öğrenimine devam eden model, üvey babasının da teşviki ile sporla ilgilenmeye başladı. Hentbol, voleybol, tenis, basketbol ve yüzme sporlarıyla ilgileniyor.

BEST FOTOMODEL SEÇİLDİ

2003 2004 yılları arasında Efes Pilsen'de oynayan Murat Yağcı, ardından Pertevniyal takımında yer aldı. Geçirdiği sakatlık nedeniyle basketbola bir süre ara verdi. Kuzeni Birce Akalay, modellik konusunda Yağcı'yı ilk keşfeden kişi oldu ve böylece 'Fashion Week'te kendine yer edinmeyi başardı. Katalog çekimleri yapan Barış Murat Yağcı, Best Model yarışmasına katıldı ve Best Fotomodel seçildi.

OYUNCULUK EĞİTİMİ ALDI

Yağcı, modellik alanındaki başarısının ardından oyunculuk eğitimi alarak, kariyerine ilk olarak ''Kocamın Ailesi'' dizisiyle başladı. ''Kiralık Aşk'' dizisinde oynayan model, oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam etti ve ''Şevkat Yerimdar'' dizisinde de rol aldı.