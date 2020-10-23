Barcelona - Real Madrid THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

Merakla beklenen Barcelona - Real Madrid basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Barcelona - Real Madrid ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

BARCELONA - REAL MADRİD BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Barcelona - Real Madrid THY Euroleague basketbol maçı 23 Ekim Cuma günü akşam saat 22:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 10'da başlayacak.

BARCELONA - REAL MADRİD BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Barcelona - Real Madrid THY Euroleague maçı bugün saat 22:00 'daBein Sports 3 kanalında yayınlanacaktır.

BARCELONA - REAL MADRİD BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Palau Blaugrana Salonu'nda, Barcelona'da oynanacak.