Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda? Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi gün?

İspanya futbolu için en önemli maç olan ve aynı zamanda dünyanın da merakla beklediği Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya geliyor. Peki Barcelona Real Madrid maçı ne zaman? Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda? Barcelona Real Madrid muhtemel 11'ler, Barcelona Real Madrid Şifresiz mi?

24 EKİM 2020 BARCELONA REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak İspanya La Liga maçını, Spor Smart , S Sport Plus , Smart Spor HD kanallarından canlı olarak takip edebilirsiniz.

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI HANGİ GÜN?

Barcelona-Real Madrid Maçı 24 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona-Real Madrid Maçı 17:00'de başlayacak.

BARCELONA REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Barcelona ile Real Madrid arasındaki İspanya La LigaMaçı Camp Nou Stadyumu, Barcelona'da oynanacak.