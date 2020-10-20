Barcelona - Ferencvaros UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların ilk karşılaşmaları oynanacak. Bu maçlardan birisi de temsilcimizin maçı olacak. Peki Barcelona - Ferencvaros maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

BARCELONA - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Barcelona - Ferencvaros maçı 20 Ekim Salı günü (yani bugün akşam) akşam Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır. Yani maç bu akşam 10'da başlayacak.

BARCELONA - FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Barcelona - Ferencvaros maçını Bein Sports 3 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında da yayınlanacak.

BARCELONA - FERENCVAROS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Camp Nou, Barcelona'da oynanacak.

MAÇTA FAVORİ KİM GÖSTERİLİYOR?

Favori Barcelona gösteriliyor.