Barbunya tarifi, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Zeytinyağlı Barbunya Pilaki nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

Evinizde kolayca yapabileceğiniz barbunya pilaki tarifi paylaşıyoruz. Yemeklerinizin yanında meze olarak sunabileceğiniz ya da ana yemek olarak da servis edebileceğiniz barbunya pilaki için malzemeleri hazırlamaya başlayın. Barbunya malzemeleri, nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

BARBUNYA TARİFİ MALZEMELERİ

• 500 gram taze barbunya

• Yarım su bardağı zeytinyağı

• 1 adet soğan

• 1 adet orta boy patates

• 1 adet havuç

• 2 yemek kaşığı domates salçası

• 1 çay kaşığı şeker

• 2-3 diş sarımsak

• Tuz

NASIL YAPILIR?

1. İlk olarak, barbunyaları bir tencereye alaraküzerini geçecek kadar su ekleyin ve 10 dakika kadar kaynatarak çıkan suyu süzün (barbunyalar pişsin ama dağılmasına izin vermeyin).

2. Diğer yandan soğanları yemeklik doğrayın ve tencerede yarım su bardağı su ile pişirmeye başlayın.

3. Soğanlar yumuşadıktan sonra zeytinyağını ilave ederek; önce salçayı, sonra da küp küp doğradığınız patatesleri, ince halkalar halinde doğradığınız havucu ve ince kestiğiniz sarımsakları ilave edin.

4. 2 dakika kadar yağda çevirdikten sonra şeker, tuz ve 1 su bardağı kadar kaynar suyu ilave edin ve 10 dakika kadar patates ve havuçları pişirin.

5. Daha sonra barbunyaları ilave ederek, suyu kontrol edin. Çok azalmışsa, bir miktar daha kaynar su ilave edebilirsiniz.

6. Patatesler ve havuçlar pişene kadar tencerenin kapağı kapalı ve kısık ateşte kaynatın. Suyunu kontrol etmeyi unutmayın ki, tencerenin tabanı tutmasın.

7. Yemeğiniz piştikten sonra ocaktan alıp, soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA PÜF NOKTALARI NELERDİR?

• Barbunyalarınızın daha kolay pişmesi için daha önceden haşlayabilirsiniz. Bu haşlama hem pişirme süresini kısaltacak, hem de pilakinizin daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Ancak daha sonra tekrar pişeceği için çok fazla haşlamayın.

• Sanırım en çok akıl karıştıran konulardan bir tanesidir yemeğe şeker eklenmesi. Ancak hemen hemen her zeytinyağlı yemeğe şeker konulmaktadır. Konulan miktar az olduğu için yemeğinize herhangi bir tatlılık vermeyecektir. Aksine yemeğinizi daha lezzetli yapacaktır.

• Kuru fasulyede olduğu gibi barbunyayı da düdüklüde pişirmek zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak ve daha kolay bir şekilde pişirmenize yardımcı olacaktır.Barbunya tarifi, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Zeytinyağlı Barbunya Pilaki nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

Meze olarak tüketilen zeytinyağlı barbunya pilaki tarifini sizinle paylaşıyoruz. Peki, evinizde kolayca yapabileceğiniz ve yemeklerinizin yanında sunabileceğiniz barbunya pilaki nasıl yapılır? İşte barbunya pilaki tarifi...

Evinizde kolayca yapabileceğiniz barbunya pilaki tarifi paylaşıyoruz. Yemeklerinizin yanında meze olarak sunabileceğiniz ya da ana yemek olarak da servis edebileceğiniz barbunya pilaki için malzemeleri hazırlamaya başlayın. Barbunya malzemeleri, nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

BARBUNYA TARİFİ MALZEMELERİ

• 500 gram taze barbunya

• Yarım su bardağı zeytinyağı

• 1 adet soğan

• 1 adet orta boy patates

• 1 adet havuç

• 2 yemek kaşığı domates salçası

• 1 çay kaşığı şeker

• 2-3 diş sarımsak

• Tuz

NASIL YAPILIR?

1. İlk olarak, barbunyaları bir tencereye alaraküzerini geçecek kadar su ekleyin ve 10 dakika kadar kaynatarak çıkan suyu süzün (barbunyalar pişsin ama dağılmasına izin vermeyin).

2. Diğer yandan soğanları yemeklik doğrayın ve tencerede yarım su bardağı su ile pişirmeye başlayın.

3. Soğanlar yumuşadıktan sonra zeytinyağını ilave ederek; önce salçayı, sonra da küp küp doğradığınız patatesleri, ince halkalar halinde doğradığınız havucu ve ince kestiğiniz sarımsakları ilave edin.

4. 2 dakika kadar yağda çevirdikten sonra şeker, tuz ve 1 su bardağı kadar kaynar suyu ilave edin ve 10 dakika kadar patates ve havuçları pişirin.

5. Daha sonra barbunyaları ilave ederek, suyu kontrol edin. Çok azalmışsa, bir miktar daha kaynar su ilave edebilirsiniz.

6. Patatesler ve havuçlar pişene kadar tencerenin kapağı kapalı ve kısık ateşte kaynatın. Suyunu kontrol etmeyi unutmayın ki, tencerenin tabanı tutmasın.

7. Yemeğiniz piştikten sonra ocaktan alıp, soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA PÜF NOKTALARI NELERDİR?

• Barbunyalarınızın daha kolay pişmesi için daha önceden haşlayabilirsiniz. Bu haşlama hem pişirme süresini kısaltacak, hem de pilakinizin daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Ancak daha sonra tekrar pişeceği için çok fazla haşlamayın.

• Sanırım en çok akıl karıştıran konulardan bir tanesidir yemeğe şeker eklenmesi. Ancak hemen hemen her zeytinyağlı yemeğe şeker konulmaktadır. Konulan miktar az olduğu için yemeğinize herhangi bir tatlılık vermeyecektir. Aksine yemeğinizi daha lezzetli yapacaktır.

• Kuru fasulyede olduğu gibi barbunyayı da düdüklüde pişirmek zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak ve daha kolay bir şekilde pişirmenize yardımcı olacaktır.