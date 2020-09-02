Barakadan alınıp barınma merkezine yerleştirilince gözyaşlarına boğuldu

Atıl haldeki barakadan kurtarılan 73 yaşındaki Naci Yılmaz:

"İmdadıma hızır gibi yetişti"

"Beni cehennemden kurtarıp insan gibi yaşamaya gönderiyor"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 15 yıldır zor koşullarda yaşam sürdüğü barakadan belediye ekiplerince alınarak barınma merkezine yerleştirilen 73 yaşındaki Naci Yılmaz, gözyaşlarına hakim olmadı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde derme çatma bir barakada 15 yıldır yaşayan Naci Yılmaz'a belediye ekipleri sahip çıktı. Şekerpınar Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Güner, mahallesinde zor koşullarda yaşayan Naci Yılmaz'ın durumunu Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'ye bildirdi. Çiftçi'nin talimatı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, sağlıksız barakadan aldığı Naci Yılmaz'ı Çayırova Belediyesi Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma Mağazası'na getirdi. Burada yemek ikram edilen, yeni elbise ve ayakkabı giydirilen Naci Yılmaz mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı.

"İmdadıma hızır gibi yetişti"

Yıllardır yalnız kaldığı barakada çok korktuğunu ve geceleri uyuyamadığını ifade eden Naci Yılmaz, "Böyle bir hizmet bekleyemiyordum. Belediye başkanımız Bünyamin Çiftçi imdadıma hızır gibi yetişti. Beni cehennemden kurtarıp insan gibi yaşamaya gönderiyor. Allah sizin tüm isteklerinizi yerine getirsin. Dünyada sizin gibi insanların olduğuna inanıyorum. Var olmanız insanlar için çok değerli bir şey. Duygularıma hakim olamıyorum. Teşekkür ediyorum" dedi. Çayırova Belediyesi'nin yardım elini uzattığı Naci Yılmaz daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'ne yerleştirildi.