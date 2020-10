Baraj dizisi Zahra'yı kim canlandırıyor? Baraj dizisi oyunucu İman Casablanca kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Baraj dizisi oyuncuları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Baraj dizisinde Zahra'yı kim canlandırıyor? İman Casablanca kimdir, nereli?

BARAJ DİZİSİ 'ZAHRA' KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Baraj dizisinde Zahra karakterini "İman Casablanca" canlandırmaktadır.

BARAJ DİZİSİNDE ZAHRA KİMDİR?

Baraj inşaatında çalışan aşçı Halil'in karısıdır. 20-25 yaşları arasında genç, güzel ve alımlı bir kadındır. Flörtleşmeyi sever. Barajdaki tüm erkeklerin göz hapsindedir. Bu durumu kocası Halil de fark etmekte ama Zahra kocasını parmağında oynatmaktadır. Evliliği formalite evliliğidir. Kocası Halil'e karşı bir aşk, bağlılık hissetmemektedir. Barajdan kurtulma hayalleri kurmaktadır. Bu hayallerine ulaşmak için ilk gördüğü anda beğendiği Tarık'ı kullanmak ister. Zamanla Tarık'a saplantılı bir aşk hissetmeye başlayacak ve Tarık, Nehir aşkı için ciddi bir tehlike oluşturacaktır.

İMAN CASABLANCA KİMDİR?

Iman Casablanca, 1999 yılı Fas doğumludur. Matematik mühendisidir. Iman Casablanca toplamda 4 dil biliyor. Bu diller; Arapça, Fransızca, Türkçe ve Farsça'dır.

Iman Casablanca'nın 5 kardeşi vardır. Annesi Fransızca öğretmeni ve babası ise komiserdir. Iman Casablanca 2018 yılında "Best Model Of The World" yarışmasında birinci seçilmiştir.