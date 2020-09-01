Baraj dizisi fragmanı yayınlandı! Baraj dizisi son bölümde neler oldu? Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj 3. bölüm 4. fragman izle!

Yeni bölümü bu akşam Fox Tv ekranlarında yayınlanacak olan Baraj, yeni fragmanı ile heyecan uyandırdı. Peki, Baraj dizisi son bölümünde neler oldu? Baraj oyuncuları kimler?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir'in barajda bir süre daha kalmaya karar vermesi Nazım'ı çıkmaza sokar. Attığı yalan başına dert olmuştur. Tarık şartlarını kabul edene kadar Nazım'ı zorlayacaktır. İkili arasındaki anlaşmazlık Nazım'ın gerçeği anlatmaya karar vermesi ile sonlanır. Ancak Nazım için gerçeği anlatmak giderek zorlaşacaktır. Git gide daha çok Tarık'a muhtaç olmaya başlayacaktır. Tarık oyunu sürdürmeye karar verir ancak Nehir'in tanıdığı birçok kadından farklı olması onu hiç tanımadığı duygularla karşı karşıya getirecektir. Atılan her yalan daha fazla gerçeği birbirine bağlayacaktır.

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Feyyaz Duman / Nazım

Biran Damla Yılmaz / Nehir

Burak Yörük / Tarık

Sumru Yuvrucuk / Zerrin

İman Casablanca / Zahra