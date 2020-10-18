Banksy'nin yeni eseri Nottingham'da: Bisiklet tekeriyle hula hop çeviren kız çocuğu

Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy, Nottingham'daki, bisiklet tekeriyle hula hop çeviren kız çocuğu resminin kendisine ait olduğunu sosyal medya paylaşımıyla teyit etti.

Bir kız çocuğunun bisiklet tekeriyle hula hop çevirdiği resim, ilk olarak Salı günü bir güzellik salonunun kiremit rengi tuğla duvarında görüldü.

Resmin önündeki direkte de arka tekeri olmayan bir bisiklet zincirlenmişti.

Banksy, resmin fotoğrafını Cumartesi günü

Eserin ilk görüldüğü Salı gününden bu yana Banksy'ye ait olduğu konuşuluyordu. Önce üstü kapatılmış, daha sonra resim siyah grafitiyle boyanmıştı.

Duvar resminin Banksy'ye ait olduğunun teyit edilmesinden sonra birçok kişi önünde fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Başlarda eserin Banksy'ye ait olduğuna dair şüpheleri bulunan Bournemouth Sanat Üniversitesi'nden Banksy uzmanı Prof. Paul Gough, duvar resminin İngiliz sanatçıya ait olmasından 'oldukça memnun olduğunu' söyledi.

'Önceki eserlerinden farklı'

Gough eserin ne anlama geldiğiyle ilgili şu yorumu yaptı:

"Merak uyandırıcı. Banksy'nin son dört veya beş eseri Covid veya haberlerdeki şeylerle ilgiliydi. Bu daha acayip ve anı yaşıyor. Kendi kendine eğlenen biri.

"Belki de mesaj şudur: 'zor zamanlardan geçiyoruz, gelin bunun keyfini çıkaralım ve kırık olan bir şeyden eğlence çıkaralım.

"Hula hop bütüncül bir şey. Çember olumlu, hayatla barışıklık demek. Bozk bir bisikletle bile oynayacak bir şey bulabiliyor.

"Nottingham'daki resim Banksy'nin daha önce gördüğüm resimlerinden farklı bir tür. Akışkanlığı daha az, daha pikselli bir efekt var. Özellikle çene ve yüz çevresinde."

Banksy, memleketi Bristol kentinde 1990ların başında trenleri ve duvarları boyamaya başladı. Kısa bir süre içinde dünya genelinde bilinen bir sokak sanatçısına dönüştü.

Eserleriyle büyük şirketler ile alay ediyor ve sıklıkla siyasi mesajlar veriyor.

Belediye: Raleigh bisiklet fabrikasına atıf olabilir

Nottingham Belediyesi sözcüsü de eserin Banksy'ye ait olduğunun teyit edilmesinin 'muhteşem' olduğunu söyledi ve "Tabii neden Nottingham'ı seçti bilmiyoruz ama Robin Hood gibi isyanlarımızla meşhuruz" dedi.

Sözcü, "Eserde bisiklet bulunması, eskiden yakınlarda bulunan Raleigh bisiklet fabrikasına bir atıf olabilir. Fabrika, Nottingham'lı yazar Alan Sillitoe'nin yazdığı ve 1960ların ikona dönüşen aktörü Albert Finney'in oynadığı Saturday Night and Sunday Morning filminde konu edilmişti."

Belediye eserin Banksy'ye ait olduğu bilinmeden önce üstünü kapatmıştı. Belediye sözcüsü özgün bir eser olduğunun ortaya çıkması üzerine ne yapılacağıyla ilgili danışılacağını söyledi ve "İnsanların gelip görmek isteyeceklerini biliyoruz ama salgın döneminde kalabalıkların toplanmasına engel olmalıyız, bu nedenle herkese evlerinde kalmaları uyarısında bulunuyoruz" dedi.