Bankaya camını kırarak girdi, 'Sokağa çıkma yasağında yatacak yerim yok' dedi
ADANA'da, kaldırım taşıyla camını kırdığı bankaya giren Mehmet A. (30), gözaltına alındı.
ADANA'da, kaldırım taşıyla camını kırdığı bankaya giren Mehmet A. (30), gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Mehmet A., emniyetteki ifadesinde, "Sokağa çıkma yasağı geliyordu. Yatacak yerim olmadığı için bankada kalmak istedim" dedi.
Olay, dün saat 03.00 sıralarında, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi İlbey Güney Caddesi'nde meydana geldi. Banka şubesinin alarmının çalmasıyla bölgeye polis ekipleri geldi. Camının kaldırım taşıyla kırıldığını belirleyen polisler, içeride de birinin olduğunu telsizden anons geçerek, destek ekip istedi. Polisleri gören kişi de sistem odasına girip, saklanmaya çalıştı.
Mehmet A.'nın, emniyetteki ifadesinde, "Sokağa çıkma yasağı geliyordu. Yatacak yerim olmadığı için bankada kalmak istedim" dediği öğrenildi. Mehmet A.'nın 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu' suçlarından çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu belirlendi. Mehmet A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.