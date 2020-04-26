Baltalı baba cinayetinde, anne ve arkadaş da gözaltına alındı
UŞAK'ın Banaz ilçesinde, Ahmet Kalem'in (43) oğlu Ali Kalem (24) tarafından baltayla öldürülüp, ormanlık alana gömülmesiyle ilgili jandarma, tutuklanan zanlının arkadaşı arkadaşı Y.D. (24) ile ilk ifadesinde olay anında evde olmadığını söylediği annesi Hatice Kalem'i de gözaltına aldı.
UŞAK'ın Banaz ilçesinde, Ahmet Kalem'in (43) oğlu Ali Kalem (24) tarafından baltayla öldürülüp, ormanlık alana gömülmesiyle ilgili jandarma, tutuklanan zanlının arkadaşı arkadaşı Y.D. (24) ile ilk ifadesinde olay anında evde olmadığını söylediği annesi Hatice Kalem'i de gözaltına aldı. Anne Kalem'in jandarmadaki işlemleri sürerken, adliyeye sevk edilen Y.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali Kalem'in ifadesinde alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri sürdüğü babasını annesi ve kendisine yıllardır şiddet uyguladığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Olay, geçen 20 Nisan'da Banaz ilçesine bağlı Bağkonak köyünde yaşandı. Ali Kalem ile babası Ahmet Kalem arasında, tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kalem, babasını başına ve sırtına baltayla vurup, öldürdü. Cesedini de Yeşilyurt köyü İbikli mevkisi yakınlarındaki ormanlık alana gömdü.
İlk ifadesinde Ali Kalem, olay sırasında annesi Hatice Kalem'in evde olmadığını söylemişti. Ancak, Banaz İlçe Jandarma Karakolu ekiplerinin yaptığı araştırmada, annenin de olay sırasında evde olduğu, ayrıca Ali Kalem'in babasının cesedini arkadaşı Y.D. ile birlikte ormana gömdüğü ortaya çıktı. Jandarma bu gelişmeyle birlikte anne ve oğlunun arkadaşını da bugün gözaltına aldı. Ali Kalem'in arkadaşını eve çağırıp, yardım istediği, cesedi battaniyeye sarıp, otomobile koyup ormanlık alana birlikte gömdükleri belirlendi. Anne Hatice Kalem'in sorgusu sürerken, Y.D. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.