Emekli Albay'ın öldürdüğü iddia edilen Cesur, kumsalda gömülü olarak bulundu

1980 darbesinin ardından Erdek Belediye Başkanı olan Emekli Albay Gökçe B. (85) tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü öne sürülen 'Cesur' isimli köpek, kumsalda gömülü halde bulundu. Köpeğini, kumsalda bulan Şehriban Batır sinir krizi geçirdi. Batır, olayla ilgili şikayette bulunurken, emekli albay iddiaları kabul etmedi.

Olay, geçen pazar günü Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Şehriban Batır'a ait 'Cesur' isimli köpek, henüz bilinmeyen nedenle 1980 darbesinden sonra Erdek'te belediye başkanlığı yapan Emekli Albay Gökçe B. tarafından dom dom kurşunu ile 4 el ateş edilerek vuruldu.

ALBAYIN BAHÇIVANININ CESUR'U KUMSALA GÖMDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Olayı öğrenen Şehriban Batır, albayın bahçıvanının Cesur'u kumsala gömdüğü duyumunu aldı. Batır, köpeğinin gömülü olduğu söylenen yere giderek, kumsalı kazdı. Köpeğinin cansız bedenine ulaşan Batır sinir krizi geçirdi.

BİR İNCİ YALISI İSİMLİ YERDE MEZAR HAZIRLANDI

Kumsalda gömülü olan köpek, çıkarıldıktan sonra sahibi ve hayvanseverler tarafından Bir İnci Yalısı isimli bahçe içinde kendisi için hazırlanan mezara gömüldü. Ölen köpeğin görüntüleri sosyal medyada da büyük tepki çekti.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Batır'ın olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğu. Emekli Albay Gökçe B.'nin hakkındaki iddiaları kabul etmediği; ancak olayla ilgili görgü tanıklarının olduğu öğrenildi.