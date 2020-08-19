Baldur's Gate 3 çıkış tarihi ne zaman? Baldur's Gate 3 erken erişim | Baldur's Gate 3 sistem gereksinimleri

Ünlü rol yapma oyunu Baldur's Gate, serinin 3. versiyonu ile geliyor. Oyun Unutulmuş Diyarlar kurgusunda bulunan Faerun kıtasında geçmektedir. Geliştirici Larian Studios tarafından tanıtılan Baldur's Gate erken erişim tarihi canlı yayında duyuruldu.

Oyunun erken erişime olanak sağlamasının amacının oyunu oyuncularla birlikte daha iyi geliştirmek olduğunu belirten Kreatif Direktör Swen Vincke, Divinity: Original Sin oyunu için de bunu yaptıklarını ve çok işe yaradığını belirtti.

BALDUR'S GATE 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Steam üzerinde belirtilen sistem gereksinimleri, erken erişim iyileştirmelerinden sonra değiştirilebilir. Bu değişiklik olumlu yönde olacaktır. Sistem gereksinimleri düşürülebilir.

Baldur's Gate 3 minimum sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i5-4690 / AMD FX 4350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 780 / AMD Radeon R9 280X

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Baldur's Gate 3 önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX580

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

BALDUR'S GATE 3 FİYATI

Steam üzerinde henüz fiyat belirlenmedi.

BALDUR'S GATE 3 ERKEN ERİŞİM | BALDUR'S GATE 3 ÇIKIŞ TARİHİ

Geliştirici Larian Studios tarafından yapılan canlı yayında Baldur's Gate 3 için erken erişim duyuruldu. 30 Eylül tarihinde Steam ve Stadia üzerinde ulaşılabilir olacak.

Kreatif Direktör Swen Vincke, 30 Eylül'ün kesin olmadığını da ifade etti. Optimize etme aşamasında aksaklık olma ihtimalini de göz önünde bulundurulması gerektiğini fakat en yakın tarih olarak 30 Eylül'ü gösteriyor.

BALDUR'S GATE 3 ERKEN ERİŞİM NELERİ KAPSIYOR?

Erişim sürümü yaklaşık olarak 25 saat oynanış süresini kapsayacak.

Act 1'ı içerecek.

6 sınıf, 5 karakter ve özel karakter yaratma seçeneği bulunacak.

BALDUR'S GATE 3 ERKEN ERİŞİM ORİJİN KARAKTERLER

Astarion - Elf/Vampire Rogue

Gale - Human Wizard

Lae'zel - Githyanki Warrior

Shadowheart - Half-Elf Cleric

WyllHuman Warlock