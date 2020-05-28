Bal diyeti nedir? Bal diyeti nasıl yapılır?

BAL DİYETİ TAKVİMİ

1. Gün

Kahvaltı: 1 çay kaşığı bal ile 2 yumurta sarısını karıştırın ve yiyin. İçecek olarak çay, kahve ya da şekersiz limonata içebilirsiniz

Öğle: 50 gram pişmiş karnabahar, 100 gram peynir, 50 gram haşlanmış tavuk, 50 gram haşlanmış brokoliyi blendırdan geçirin ve tüketin. yanında içecek olarak içine bal karıştırılmış kahve çay içebilirsiniz.

Akşam: Bir parça tam tahıllı ekmek, sebze çorbası, 1 adet, portakal, armut, elma.

2. Gün

Kahvaltı: 1 çay kaşığı bal ile 2 yumurta sarısını karıştırın ve yiyin. yanında çay, limonata ya da kahve içebilirsiniz.

Öğle: 100 gram yağsız peynir, bir çay kaşığı bal ve rafadan yumurta karıştırılarak yenir. Yanında kahve, çay ya da şekersiz limonata içebilirsiniz.

Akşam: Çay, bol limonlu sebze salatası, 150 gram tavuk ya da balık filetosu.

3. Gün

Kahvaltı: 1 çay kaşığı bal ile 2 yumurta sarısını karıştırın ve yiyin. İçecek olarak çay, kahve ya da şekersiz limonata içebilirsiniz. 1 tane de elma yiyebilirsiniz.

Öğle: Ev yapımı şekersiz limonata, 50 gram peynir, taze sebze, bir dilim çavdar ekmeği.

Akşam:Bir fincan kahve veya çay, 300 gram pişmiş sebze, bir çay kaşığı bal ile karıştırılmış yumurta.

Not: Beslenme düzeninizle ilgili vereceğiniz tüm kararlarda öncelikle doktorunuza başvurunuz.