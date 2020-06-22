Bakmaya korktukları yılanı eliyle çıkarttı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir kişi otomobilin motor kısmına giren yılan 1.5 metre uzunluğundaki yılanı eliyle çıkarttı.

22.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:03

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir kişi otomobilin motor kısmına giren yılan 1.5 metre uzunluğundaki yılanı eliyle çıkarttı.

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İzleyenleri heyecanlandıran olay, Gemerek ilçesinde meydana geldi. Feyzullah Yağcı isimli bir genç çalıştığı iş yerinin önünden gelen sesler üzerine dışarı çıktı. İnsanların panik halinde olduğunu göründe ilk önce ne olduğunu anlamaya çalıştı. Otomobilin motor kısmında yılan olduğunu öğrenince eline aldığı bir bez ve çubukla, herkesin bakmaya korktuğu yılanı eli ile tutarak bulunduğu yerden çıkarttı.


Yağcı, yılanı çıkartırken korkmadığını belirterek, "Sesler üzerine dışarıya çıktım. İtfaiye ve polisi arayama çalışıyorlardı. Yılanı tutanak çıkarttım. Ben iki ayaklı yılanlardan korkarım. Bunlar hiçbir şey değil" dedi. - SİVAS