Bakanlık tarafından açıklanan hile yapan firmalar 2020! Hile yapılan ürünler neler? Hangi markalarda hile var?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan araştırmalar ile gıdada hile yapan firmaları ifşa edildi. Bakanlık bu kapsamda taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini paylaştı.

Ürün skalasında bal, toz biber, çay, bitkisel yağ, çikolata, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, enerji içecekleri gibi birçok ürünlerin adı geçiyor. Hilekarlar vatandaşa dana yerine at ve tek tırnaklı eti, lahmacun yerine sakatat, yoğurt yerine nişasta, çikolata yerine viagra yedirdi. Ayrıca çay ve kırmızı bibere de boya kattı.

BAKANLIK TARAFINDAN AÇIKLANAN HİLE YAPAN FİRMALAR 2020 LİSTESİ

Bakanlığın yayınladığı listede laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu.

HANGİ MARKALARDA HİLE VAR?

91 firmaya ait 133 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi. Böylece bakanlık 2012 yılından bu yana taklit ve tağşiş yapan 1609 firmaya ait 3.605 parti ürünü ifşa etmiş oldu.

GIDADA HİLE YAPAN FİRMALAR VE ÜRÜNLERİ

Nitro Max Gold

Nos

Balkaşık

Çeşme

Alaçatımmm

Yavuz İpek

Karali Çay

Dinar

Lupuslife