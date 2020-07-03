Bakanlar Koca ve Selçuk'tan Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, hastaneye kaldırılan 108 kişiden 48'inin taburcu edildiğini, 60 yaralının tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasındaki incelemenin ardından yaptığı açıklamada, 84 ambulans, 2 helikopter ambulans, 16 UMKE timi, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerinin sağlık hizmetini erken dönemde hızla vermeye başladığını söyledi.

Yaralıların tedavisine ilişkin bilgi veren Koca, "Şu ana kadar hastanelerimize 108 kişiyi ulaştırdık, 48 kişiyi taburcu ettik. 60 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor. 4 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti, 3 vatandaşımızla ilgili durum tespiti, tarama çalışmaları devam ediyor. 3 kişiyle ilgili kurtarma çalışmaları önümüzdeki saatlerde genel durum netleşmiş olur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim böyle acı felaketler milletimize tekrar yaşatmasın." diye konuştu.

- "Senelik rutin denetimlerimiz var"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk da patlama haberini alır almaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye intikal ettiklerini aktardı.

"Bizdeki SGK kayıtlarına göre 186 çalışanımız bulunuyor." diyen Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Biz de 186 çalışanımızın ailelerine teker teker ulaşmaya başladık. Onun dışında denildiği gibi ziyaretçiler olabilir. Dolayısıyla rakamlar değişebilir. Bakanlarımızla beraber o ziyaretçilerin tespitlerini yapmaya çalışıyoruz. Vefat eden kardeşlerimize rahmet diliyorum. Geride kalan tüm yaralılarımıza şifa diliyorum. İnşallah arama yapılan kardeşlerimize de yakın zamanda ulaşacağımıza inanıyorum."

Bakan Selçuk, bir basın gazetecinin "Patlamanın meydana geldiği fabrikada en son denetim ne zaman yapıldı?" sorusuna da "Senelik rutin denetimlerimiz var." yanıtını verdi.