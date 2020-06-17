Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: (Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) Kıdem tazminatında 1 senelik çalışmanın...
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) Kıdem tazminatında 1 senelik çalışmanın karşılığında 30 gün kıdem alma... Yüzde 8,33 korunmakla kalmıyor, aslında üstüne çıkıyoruz.
17.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:24
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) Kıdem tazminatında 1 senelik çalışmanın karşılığında 30 gün kıdem alma... Yüzde 8,33 korunmakla kalmıyor, aslında üstüne çıkıyoruz."