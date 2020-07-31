Bakan Soylu, Çorumlu Mehmetçiğin ailesiyle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı nedeniyle Şırnak Güneyçam Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti.

31.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 31.07.2020 10:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı nedeniyle Şırnak Güneyçam Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti.

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Burada görev yapan Mehmetçiklerle bir araya gelen Bakan Süleyman Soylu, kahramanların Kurban Bayramını kutladı. Sohbet sırasında Soylu, bir askerin Çorum'da yaşayan ailesini aradı.

Çorumlu askerin babası ile görüşen Soylu, "Senin kahramanının yanındayız. Çok güzel evlat yetiştirmişsiniz. Allah daha nice bayramlara eriştirsin. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları evlatlarımızla" dedi.

Telefonda Çorumlu askerin bekar olduğunu dile getiren Bakan Soylu, asker babasının "Sayın bakanım nasip olursa bir ay içinde nişan töreni yapacağız" sözleri üzerine, "Bu gecenin en güzel haberini aldık biz. Allah tamamına erdirsin. Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamlarını iletiyorum"ifadelerini kullandı.

(Tugay Göktürk/İHA)