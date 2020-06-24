Bakan Koca: Taranan 118 bin kişi içinde PCR taraması ile pozitif bulduğumuz oran binde 2.8
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.
24.06.2020 20:36 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. (7)
Bakan Koca: "(Kovid-19) Şu an taranan kişi sayısı 118 bin oldu. Bunun içinde PCR taraması ile pozitif bulduğumuz oran binde 2.8, son derece düşük."