Bakan Koca: Taranan 118 bin kişi içinde PCR taraması ile pozitif bulduğumuz oran binde 2.8

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. (7)

Bakan Koca: "(Kovid-19) Şu an taranan kişi sayısı 118 bin oldu. Bunun içinde PCR taraması ile pozitif bulduğumuz oran binde 2.8, son derece düşük."