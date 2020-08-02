Bakan Koca sahil uyarısı yaptı ama nafile!

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa sahilleri de sıcak havanın etkisiyle bayram tatilinde doldu taştı. Tatilciler denize akın ederken, sosyal mesafe kuralları unutuldu.

Termometrenin 31 derece, hissedilen sıcaklığın ise 36-37 derece olduğu Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla sahili vatandaşlarla doldu taştı. Kurban Bayramı'nın fırsat bile tatilciler, denize akın ederken sosyal mesafe kuralları unutuldu. Kimi tatilcilerin maske takmadığı da dikkatlerden kaçmazken, görevliler sık sık uyarılarda bulundu. Ağırlıklı olarak günübirlikçi tatilcilerin doldurduğu sahillerde adım atmaya yer kalmazken, denizin içinde de yakın mesafede oyunlar oynandı.

Bir genç ise Kumla'da sosyal mesafe olmadığına dikkat çekerek, "Burada sosyal mesafe yok. Otobüste yok, sadece Bursa'da değil başka iller de de sosyal mesafe yok. Tabii ki bu durumdan rahatsızım" dedi.

Bir diğer vatandaş ise korona virüsün kimsenin umurunda olmadığını ve maskesiz dolaşıldığını işaret etti. Virüse çare bulunmaması durumunda, bu sürecin devam edeceğini söyleyen vatandaşlar, "Ben de tatil amaçlı geldim ama bu kadar kalabalık görünce ortama ayak uydurduk" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tehlike dalgasının sahillerde olduğuna dikkat çekmek için bir uyarıda bulunarak, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım" paylaşımını yaptı.

(Mehmet Buldu/İHA)