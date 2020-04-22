Bakan Koca: (İstanbul'daki Kovid-19'dan vefat sayıları ile ilgili iddialar) Ölüm belgesini...
Bakan Koca: "(İstanbul'daki Kovid-19'dan vefat sayıları ile ilgili iddialar) Ölüm belgesini düzenleyen o kurumda çalışan hekim. Bakanlık buradan o tanıyı koymuyor.
22.04.2020 20:30 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:30
Bakan Koca: "(İstanbul'daki Kovid-19'dan vefat sayıları ile ilgili iddialar) Ölüm belgesini düzenleyen o kurumda çalışan hekim. Bakanlık buradan o tanıyı koymuyor. Belgeyi düzenleyen, hepimizin güveneceği hekimlerimiz."