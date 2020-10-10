Bakan Koca: Hasta sayısında İstanbul haricinde azalışın olmadığı hiçbir ilimiz yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul dışında her bölgede azalma yaşandığını belirten Bakan Koca, "Türkiye'de azalışın olmadığı hiçbir ilin olmadığını söyleyebilirim. İstanbul'daki azalışın da önümüzdeki haftalar daha da belirginleşeceğini tahmin ediyorum. Şu anda İstanbul haricinde azalışın olmadığı hiçbir ilimizin olmadığını söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"DEVLET, MİLLET İÇİN VAR OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Türkiye'nin salgına karşı dünyada örneği az görülen bir halk sağlığı hizmeti başarısı gösterdiğini belirten Bakan Koca, "Türkiye, salgına karşı, dünyada örneği az görülen bir halk sağlığı hizmeti başarısı gösterdi. Hiçbirimiz daha bir muamma olduğu günden bugüne, koronavirüs tehlikesine karşı yalnız bırakılmadık. Devlet, millet için var olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye genelindeki yatak doluluk oranı yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31. Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayımız ise 11 bin 800'e ulaştı. 11 bin 800 filyasyon ekibi sayısıdır. Bu, toplamda 35 bin 400 görevli demektir. Bu sayı, bazı ülkelerin salgında görevlendirdiği hekim sayısından bile fazladır" dedi.

"1 HAFTAMIZI İSTANBUL'A AYIRDIK"

Devletimiz bu mücadeleyi bu mücadeleyi büyük bir başarıyla yönetmektedir" diyen Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti: "Salgın boyunca Kovid-19 başta olmak üzere tüm sağlık sorunlarına karşı güçlü kalmamız sağlık sistemimizin başarısıdır. Ayrım gözetmemeye hasta da dahildir, hastalık da. Alacağınız sağlık hizmetinde koruma hizmeti tedaviden önce gelir. Bugünlerdeki çabamızın amacı bilhassa budur. Güçlü devletimiz halk sağlığı hizmetini bizlere eşit derecede sunmaktadır. Türkiye salgına karşı dünyada örneği az görülen bir halk sağlığı hizmeti başarısı gösterdi.Son haftalarda il ziyaretleriyle tek tek değerlendirmeler yapıyoruz. Diyarbakır, Van, İzmir, Samsun'da çalışma toplantıları yaptık. 1 haftamızı İstanbul'a ayırdık. Zaaflarını, eksikliklerini tespit ettiğimiz il sayısı 30'a ulaştı. Zayıf noktalar her bölgede farklılık gösteriyor. Eksiksiz, gediksiz, firesiz bir mücadele ediyoruz. Yolu bu yöntemle kısaltıyoruz.

"ANKARA'DA İSTANBUL'UN YARISINA İNDİ"

Sadece 3 haftalık dönemde bütün Türkiye'de iniş yaşandı. Ankara'da İstanbul'un 2 katı olan vakadan bahsetmiştim 2 hafta önce. Şu an Ankara'da İstanbul'un yarısına indi. Vakayı gizleyerek rakamı indirebilir misiniz? Şu dönemde hangi vatandaşımız 1 ay öncesine göre etrafında pozitif vakaların azalmadığını söylenebilir. Hangi çalışanımız 1 ay öncesine göre polikliniğe müracaat eden hasta sayısının azalmadığını söyleyebilir.

"İSTANBUL HARİCİNDE AZALIŞIN OLMADIĞI HİÇBİR İLİMİZ YOK"

Türkiye'de azalışın olmadığı hiçbir ilin olmadığını söyleyebilirim. İstanbul'daki azalışın da önümüzdeki haftalar daha da belirginleşeceğini tahmin ediyorum. Şu anda İstanbul haricinde azalışın olmadığı hiçbir ilimizin olmadığını söylemek istiyorum."