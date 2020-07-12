Bakan Koca'dan sosyal mesafe uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çılgın kalabalık, kuru kalabalık, başı kalabalık. Her türlü kalabalıktan uzak duralım" ifadelerini kullandı.

12.07.2020 23:07 | Son Güncelleme: 13.07.2020 00:20

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çılgın kalabalık, kuru kalabalık, başı kalabalık. Her türlü kalabalıktan uzak duralım" ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca, Twitter hesabından sosyal mesafe konusunda uyarı yaparak, "Çılgın kalabalık, kuru kalabalık, başı kalabalık. Her türlü kalabalıktan uzak duralım" paylaşımında bulundu.

(İHA)