Bakan Koca'dan Covid-19'dan hayatını kaybeden doktor için paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener ile ilgili bir paylaşım yaptı.

01.06.2020 09:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener ile ilgili bir paylaşım yaptı.

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Murat Dilmener. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı.

(İHA)