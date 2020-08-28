Bakan Koca, 6 il valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 il valisi ve sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, mevcut durum ile vaka artışlarındaki sebepleri ele aldıklarını bildirdi.

28.08.2020 23:27 | Son Güncelleme: 28.08.2020 23:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 il valisi ve sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, mevcut durum ile vaka artışlarındaki sebepleri ele aldıklarını bildirdi.

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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, il değerlendirme toplantılarında bugün Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri ve il sağlık müdürleri ile 6 ayrı video konferansta bir araya geldiklerini belirtti.

Koca, söz konusu toplantılara ilişkin, "Mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerini ele aldık. Filyasyon ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." ifadelerini kullandı.