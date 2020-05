Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı

Bakan Kasapoğlu, 6 Mayıs itibariyle burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Kasapoğlu, kişisel Twitter hesabından burs ve kredi ödemeleriyle ilgili yaptığı paylaşımında, "Sevgili gençler, Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır. Devletimizin her imkânı her durumda sizinle. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

ÖDEMELER TC KİMLİK NUMARASININ SONUNDAKİ RAKAMA GÖRE YAPILACAK

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Mayıs tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını da kaydetti. TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Mayıs, "2" olanlar 7 Mayıs, "4" olanlar 8 Mayıs, "6" olanlar 9 Mayıs ve "8" olanlar ise 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.