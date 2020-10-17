Son dakika! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Elazığ AK Parti İl Başkanlığında konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde, ülkemizi, kara, hava, demir ve deniz yollarında, hatta uzay çalışmalarında bölgesinde lider bir ülke haline getirmek en önemli hedefimiz. Bunun da ötesinde dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olmak için çalışıyoruz." dedi.

