Bakan Karaismailoğlu: Çamlıca Tepesi gerçek hüviyetine kavuşacak

Büyük Çamlıca'da bulunan son radyo televizyon anten vericisinin söküm işlemlerini yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Burada 28 tane devasa anten vardı, bunların hepsi kaldırıldı. Son olarak TRT'nin kulesi kalmıştı. Onun da yıkım çalışmaları başladı. Hızlı bir şekilde yol alıp onu da kaldıracağız. Çamlıca Tepesi gerçek hüviyetine kavuşmuş olacak" dedi.

