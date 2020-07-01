İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan ahlaksız paylaşım yapanlar hakkında açıklama yaptı. Peki, Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesaplar tespit edildi mi?

BAKAN ALBAYRAK'IN EŞİ İÇİN AHLAKSIZ PAYLAŞIMLARDA BULUNAN HESAPLAR TESPİT EDİLDİ Mİ?

Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar, sabaha kadar savcı ve polisler marifetiyle gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve FETÖ'cü olması yine tespitimiz. Söz, çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız."

Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar, sabaha kadar savcı ve polisler marifetiyle gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve FETÖ'cü olması yine tespitimiz. Söz, çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız."

Öte yandan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumun ardından, şüpheli E.B. hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheli E.B, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. E.B. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.