Bakan Albayrak: Değişim sürecinde bankalar olarak, sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan...
Bakan Albayrak: "Değişim sürecinde bankalar olarak, sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum.
23.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:27
Bakan Albayrak: "Değişim sürecinde bankalar olarak, sizlerin de bazı eski alışkanlıklardan kurtulması ve kabuk değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizlerden ülkemizin kalkınma hedefleriyle daha uyumlu bir bankacılık yapmanızı bekliyoruz."