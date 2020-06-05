Bakan Albayrak: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği güçlü ve hızlı karar alma...
Bakan Albayrak: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği güçlü ve hızlı karar alma fonksiyonunun katkısıyla, salgından pozitif ayrışarak 3 aylık bir dönemi geride bırakıyoruz.
05.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:29
Bakan Albayrak: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği güçlü ve hızlı karar alma fonksiyonunun katkısıyla, salgından pozitif ayrışarak 3 aylık bir dönemi geride bırakıyoruz."