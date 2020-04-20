Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü evde hamur açtı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali, evde oklavayla hamur açtığı anlara ilişkin görüntüsünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
20.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:02
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali, evde oklavayla hamur açtığı anlara ilişkin görüntüsünü sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali, resmi Twitter hesabı üzerinden oklavayla hamur açtığı anların görüntüsünü paylaştı. Fikret Hayali paylaşımına, "Evde Kalınca. Ata Dede Mesleği..." notunu düştü.
(Cevdet Fırat Aydoğmuş /İHA)