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Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı

Bağcılar Belediyesi, bir sitede yaşanan korona vakası sonrası vatandaşların talep etmesine rağmen binayı dezenfekte etmedi. Belediyeden hizmet alamayan vatandaşlar, parasını kendileri karşılayarak binalarını özel firmaya dezenfekte ettirdi.

21.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 21.04.2020 16:54

Bağcılar Kirazlı Mahallesi 1227. sokakta bulunan Bayramoğlu sitesinde yaşanan korona vakası sonrası Bağcılar Belediyesi'ni arayarak binalarının dezenfekte edilmesini isteyen site sakinleri, belediyeden gerekli hizmeti alamayınca kendi işlerini kendileri gördü. Ceplerinden para veren vatandaşlar, özel firmaya binalarını dezenfekte ettirdi.

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BELEDİYE HİÇBİR ŞEY YAPMADI

3 gün önce söz konusu sitede korona vakası yaşanmış ve hasta, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Dezenfekte işlemi için Bağcılar Belediyesi ile iletişime geçen site sakinleri, binalarının dezenfekte edilmesini istemişti. Ancak aradan 3 gün geçmiş olmasına rağmen belediye hiçbir şey yapmadı.

PARASINI VERİP ÖZEL FİRMA ÇAĞIRDILAR

Hastanın testinin pozitif çıkmasına ve şu an hastanede tedavi altında olmasına rağmen, Bağcılar Belediyesi testin negatif olduğunu ileri sürerek dezenfekte işlemini yapmadı. Haberler.com'un duyurduğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Belediye gerekli özeni göstermeyince site sakinleri işlerini kendileri halletmek zorunda kaldı. Çaresiz kalan vatandaşlar, kendi ceplerinden masrafını karşılamak üzere özel bir dezenfektan firmasını çağırmak zorunda kaldı.