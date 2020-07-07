Bacalara sıkışan yavru baykuşları itfaiye çıkardı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, bir binanın ikinci katındaki farklı bacalara düşerek sıkışan 2 yavru baykuşu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kevser Mahallesi'ndeki 3 katlı evin çatısındaki iki farklı bacadan içeri giren yavru baykuşlar, binanın ikinci katına düştü.

İkinci katta yaşayan ev sahibi Himmet Umur, bacadan gelen sesler üzerine ertesi gün itfaiyeye ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin içerisindeki her iki bacadaki baykuşların sıkıştığını tespit etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından bacalardan çıkarılan yavru baykuşlar, karton kutuya konularak, Sandıklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ev sahibi Umur yavru baykuşları bacalardan çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.