Babil 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil son bölümde neler oldu? Babil 16. bölüm izleme linki! Babil 16. bölüm fragmanı izle

Babil yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Babil 17. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Babil yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

BABİL 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

BABİL 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan adaleti sağlamak için taktik değiştirirken, Deniz'in geleceği, Eda'yı Egemen'le bir hayat düşünmeye zorluyor. Süleyman ve İlay'ın düğününün Kudret'in gövde gösterisiyle kesilmesi tansiyonu yükseltirken, Ayşe'nin İrfan'la ilişkisi biraz daha derinleşiyor.

BABİL SON BÖLÜM İZLE...

BABİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Babil bu akşam 16 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da başlayacaktır.

BABİL YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

BABİL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Parayı, yatırımları, vergileri, borçları, alacak verecekleri kolaylıkla hesaplayabilen İrfan'ın tek bir şeyi hesap edemediğiyle yüzleşeceğiz; insanın zaaflarıyla. Oğlunun hayatını kurtarmak için girdiği karanlık yol şimdi, kendini ve tanıdığı herkesi uçuruma sürüklüyor.

Herkes kalbini eline aldı. İlay, İrfan için son şansını deniyor, Egemen Eda için. İrfan Ayşe'yle hiç hesaplayamadığı başka bir denklemde. Süleyman bir kere daha İrfan'la karşı karşıya… Bu defa İlay için.

BABİL OYUNCU KADROSU

İrfan: Halit Ergenç

Egemen: Onur Saylak

Ayşe: Aslı Enver

İlay: Birce Akalay

Eda: Nur Fettahoğlu

Süleyman: Mesut Akusta

Kudret: Veda Yurtsever

Deniz: Beren Kasımoğulları

Hakan: Selahattin Paşalı

Yalçın: Mert Doğan

Funda: Lesli Karavil

Nehir: Gizem Kala

Mert: Gürberk Polat

Aydan: Aydan Koptur

Demet: Gözde Melike Kocaoğlu Yağmur

Büşra: Şeniz Çetin

Aynur: Funda Eskioğlu

Sedat: Barış Aksavaş

Saffet: Abdurrahman Yunusoğlu