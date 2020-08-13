Babasının okutmak istemediği Mihriban'a, dedesi sahip çıktı
ÇANKIRI'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı bir sonuç elde eden Mihriban Alış'ı (18), babası, üniversiteye göndermek istemedi.
ÇANKIRI'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı bir sonuç elde eden Mihriban Alış'ı (18), babası, üniversiteye göndermek istemedi. Olayı öğrenen dede Ekrem Civelek, (68) torununun eğitimi için seferber oldu. Civelek, "Torunum okumak istiyor ve ben onun tüm eğitim masraflarını karşılayarak üniversite mezunu olmasını istiyorum" diyerek tercih yapmaya giden torununu yalnız bırakmadı. Mihriban Alış, "Babamın okutmak istememesine rağmen, dedem her zaman bana destek oldu. Okumayı ve bir sağlık çalışanı olmayı çok istiyorum" dedi.
Çankırı'nın Korgun ilçesine bağlı Çukurören köyünde yaşayan Mihriban Alış, ortaokulu tamamladıktan sonra babası İsmail Alış, maddi imkansızlık iddiasıyla liseye göndermek istemedi. Ancak aynı köyde yaşayan dedesi Ekrem Civelek, torununun okumasını isteyerek, damadı Alış'ı ikna etti. Bunun üzerine liseyi açıktan bitiren Mihriban, bu yıl girdiği YKS'de iyi bir puan aldı. Fakat 6 çocuk babası Alış, yine kızını okutmak istemediğini söyleyerek, üniversite tercihi yapmamasını istedi. Dede Civelek, bir kez daha devreye girerek "Torunum okumak istiyor ve ben onun tüm eğitim masraflarını karşılayarak üniversite mezunu olmasını istiyorum" dedi.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı da, tüm öğrencilere tercih konusunda yardımcı olduklarını söyleyerek, "Mihriban kızımız da tercih için bize geldiğinde ve onun hikayesini duyduğumda çok etkilendim. Maalesef oluyor bazen böyle durumlar. Arkadaşlarımız kendisine yardımcı oldu. Kendisi bizim sağlık bölümlerimizi de tercih etti. İnşallah yerleşir ve öğrencimiz olursa tüm öğrencilerimiz gibi onun için de elimizden gelenin fazlasını yaparız" ifadesini kullandı.