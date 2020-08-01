Babasını bıçakla kovaladığı iddia edilen şahıs, gazetecilere saldırdı
Babasını bıçakla kovaladığı iddia edilen şahıs, gazetecilere saldırdı -Elleri arkadan kelepçeli şahsın kıvrak hareketi aksiyon filmlerini aratmadı Adıyaman'da, Kurban Bayramının 2.gününde babasını bıçakla kovaladığı iddia edilen şahıs, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı.
01.08.2020 13:19 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:09
Adıyaman'da, Kurban Bayramının 2.gününde babasını bıçakla kovaladığı iddia edilen şahıs, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı. Elleri arkadan kelepçelenen şahsın, yapmış olduğu kıvrak hareket aksiyon filmlerini aratmadı.
Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şahıs, polis aracına bindirildi. Polis aracı camlarını içeriden tekmeleyen şahıs, daha sonra polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.