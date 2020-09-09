Baba sözleri 2020 | Baba ile ilgili sözler, en baba sözleri, en güzel baba sözler

Babalarımızın bizim üzerimizde hakları çoktur. Onların kalplerini kırmamalıyız. Babalarımız için söyleyeceğimiz veya mesaj yollayacağımız güzel baba sözleri ile onların sevinmesini sağlayabiliriz. Baba sözleri, en iyi baba sözler, baba ile ilgili sözler, en güzel babalar günü sözleri, en güzel baba sözler, babalara söylenecek sözler... Tamamı yazımızda.

BABA SÖZLERİ 2020

En güzel baba sözlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Birbirinden iyi baba sözleriyle babalarına mesaj gönderebilir ve onları sevindirebilirsiniz.

- Neden bilmiyorum ama bugün seni çok özledim Babam.

- Hiç durmadan özlüyorum ve hiç durmadan bekliyorum seni, belki bir gün gelirsin diye. Eğer gelirsen, bu sefer sana doymak, ellerini hiç bırakmamak istiyorum canım babam. Ne olur sesimi duy ve gel bul beni. Seni çok özledim bir tanecik babam.

- Babalar çocuklarının ilk kahramanıdır, sen benim ilk ve tek kahramanımsın canım babam. Senin kadar bana güven veren bir erkek daha karşıma çıktığında onunla evleneceğim. Sen benim yol haritamsın. Seni çok seviyorum canım babam...

- Bana bir bayram verin... İçinde babam olsun...

- Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim sevgili babam.

- Sen uzağımda olsan bile, ben seni yüreğimde hissederim babam.

- Baba çınar gibidir... Meyvesi olmasa da gölgesi yeter...

- Baba, fâni hayatın, terbiye vereni ise ebedî hayatın sebebidirler.

- Baba olduktan sonra göreceksiniz ki, kendi mutluluğunuzdan çok, çocuğunuzun mutluluğu ile mutlu olabilirsiniz.

- Babanın faziletleri, çocukların servetidir.

- Adettir; babanın topladığını oğlu saçar.

- Baba, fani hayatın, terbiye vereni ise, ebedi hayatın sebebidir.

- Baba kokusu başkadır. Senin yanındayken, beni kollarının arasına aldığında tüm acılar son bulur, dertlerim biter, hayat neşeyle devam eder. Sen benim bir tanecik babamsın, canımsın, her şeyimsin. Seni çok seviyorum aslan babam...

- Çocukluk çağında baba korumasından daha güçlü bir ihtiyaç düşünemiyorum.

Baba sözleri

- İlk adımımı attığım günden beri ellerimi hiç bırakmayan babam. En kötü ve en güzel anımda hep yanımda olduğun için sana binlerce kere teşekkürler. Sen benim en büyük kahramanımsın...

- İyiliklerin en güzel, kişinin babasının dostlarıyla ilişkileri, dostluğu sürdürmesidir.

- Bana eksikliklerini sorma hayat... Babam derim tamamlayamazsın.

- Sen dünyanın en iyi babasısın. Seni çok seviyorum canım babam.

- Prenses olmak için prense ihtiyacım yok. Ben zaten kralın kızıyım.

- Baba demek koca çınar demektir. Sen de bizim çınarımız oldun baba. Senin çevrende toplanır, hep birlikte mutlu oluruz. Senin masanda yemek, yediğimiz emeklerin hep en lezzetlisidir. Sen bizim ailemizin direği, mutluluğumuz, huzurumuzsun. İyi ki varsın canım babam.

- Senin evladın olduğum için Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Babacım

- Babana riayet edersen, sende oğlundan hürmet ve riayet bekleyebilirsiniz. (Hz. Ali)

- Babamı özlemek mi? Gölgesini görsem sarılırım.

- Sendin benim ilk kahramanım ve hayatımı neşelendiren en uzun ve en güçlü adam. Seninle birlikte neler öğrendim neler… Dizlerim her kanadığında pansuman yapan, her ateşim çıktığında sabaha kadar başımda bekleyen muhteşem adam...

- Dünyaya yeniden gelsem, yine senin evladın olmak isterim BABA.

BABA İLE İLGİLİ SÖZLER

- Benim gökyüzümdeki en kocaman ve en çok parlayan yıldız sensin babacığım. Ömrüm boyunca senin yolundan yürüyüp, senin gibi kocaman yürekli bir insan olmaya çalıştım. Seni çok seviyorum canım babam.

- Ana ve babalarımız tesadüfle, arkadaşlarımız seçimle kazanılır.

- Bir babanın kızına sadece sesiyle bile verdiği huzur ömre bedel.

- Baba, fani hayatın, terbiye vereni ise, ebedi hayatın sebebidir.

- Bir baba, kendi mutluluğundan çok, çocuklarının mutluluğu ile mutlu olur.

- Baba omzu diye bir yer var. İliklerine kadar huzuru hissettiğin...

- İyiliklerin en güzel, kişinin babasının dostlarıyla ilişkileri, dostluğu sürdürmesidir.

- Baba çınar gibidir... Meyvesi olmasa da gölgesi yeter...

- Babasız evlerde akşam erken olur.

- Sen bizim sarsılmaz dayanağımız, sen bizim merhamet yürekli canım babamızsın...

- Babasız bir ev, duvaksız geline benzer.

- Bazıları babasının kıymetini bilmez, bazıları kıymet bilecek bir baba bulamaz.

- Bana bir bayram verin... İçinde babam olsun...

- İnsan babasına borçlu olduğu saygıyı, ancak baba olunca duyar.

- Prenses olmak için prense ihtiyacım yok. Ben zaten kralın kızıyım.

Baba ile ilgili sözler

- Babanın rolü, yüz öğretmeninkine bedeldir.

- Babanın mirasını mı istiyorsun? Bilgisini öğren. Onun parasını hemen harcayabilirsin.

- Baba cennetin orta kapısıdır. (Hz. Muhammed S.A.V.)

- Bana eksikliklerini sorma hayat... Babam derim tamamlayamazsın.

- Baba çınar ağıcı gibidir. Meyvesi olmasa bile onun gölgesi yeter.

- Baba, fâni hayatın, terbiye vereni ise ebedî hayatın sebebidirler.

- Odamda gece yarıları kâbuslarımdan uyanıp da seni çağırışlarım geliyor aklıma, nasıl da kapıda belirdiğin an korkum bir anda yok oluverirdi... Sana sarıldığım an, dünyadaki tüm dertlerim bitiverirdi. Sen benim hayatımda hep böyle bir etkiye sahip oldun canım babam.

- Neden bilmiyorum ama bugün seni çok özledim Babam.

- Senin evladın olduğum için Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Babacım.

- Babanın erdemleri çocuklarının servetidir.

- Babamı özlemek mi? Gölgesini görsem sarılırım.

EN BABA SÖZLERİ

- Her yolunu gözleyeceğin bir baban varsa, eve geldiğinde yavrum deyip seni kucaklarsa, canın sıkıldığı zaman alıp sana destek olursa. Allah'a binlerce kez şükretmelisin.

- Bizim bugünlere gelmemizi sağlayan ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz babamızın babalar günü kutlu olsun. Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun... Babalar günün kutlu olsun.

- Sensiz bir gün daha geçiriyorum ve inan bana, kendimi çok yalnız hissediyor, çok üzülüyor ve çok üşüyorum, beni üzmeden dön lütfen babacığım. Seni seven yavrun.

- Biliyor musun baba üzüldüğüm zaman senin gülüşlerin aklıma geliyor ve üzüntüm hemen geçiveriyor. Gülüşün beni mutlu etmeye yetiyor, seni çok özledim canım babam.

- Eğer bu dünyada yaşayan bir baban varsa, bayramdan bayrama da olsa gidip elini öpebiliyorsan bu hayatta çok şeyin var demektir. Allah'a ne kadar şükretsen azdır.

- Derdimi, hüznümü, neşemi, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım, babalar günün kutlu olsun!

- Bazı süper kahramanların pelerini yoktur. Onlara baba denir!

- Babalar oğullarının ilk kahramanı, kızların ise ilk aşkıdır.

- Bana hep başımı dik tutmam gerektiğini söyleyip dururken çok haklıydın babacığım. Bu hayatta başını eğdiğin an seni birisi gelip arkandan vuruyor. Ama sen beni asla yarı yolda bırakmadın, bunun için sana yüzlerce teşekkürler benim canım babam...

- Ömrüm boyunca ellerimi asla bırakmayacağına emin olduğum tek insan sensin babam. Ne olursa olsun beni asla yalnız bırakmayacağına öyle eminim ki... Sen benim bir tanemsin, seni çok seviyorum.

EN GÜZEL BABA SÖZLER

- Solumun en rahat köşesinde bağdaş kuran adam! Varlığına Elhamdülillah canım babam.

- Babasız evlerde akşam erken olur.

- Bazı süper kahramanların pelerini yoktur. Onlara baba denir!

- Babalar oğullarının ilk kahramanı, kızların ise ilk aşkıdır.- Bazıları babasının kıymetini bilmez, bazıları kıymet bilecek bir baba bulamaz.

- Artık yürümeyi öğrendim. Fakat hala düşmekten korkuyorum. Ellerimi bırakma baba!

- Yüreğimin sıcak güneşi, gözlerimin derin okyanusu, sonsuzluğun gerçek adı; babam!

- Dost, bazen annen bazen baban bazen eşin bazen kardeşin olabilir. Gerçek dost hata bile yapsan seni terk etmeyendir.

- Dünyada en huzur bulduğum yer senin yanın babam, ben senin yanında ömrümü geçirmeye razıyım başka hiçbir şey istemem.

Babaya söylenecek güzel sözler

- Sen bize sadece babalık değil aynı zamanda iyi bir arkadaş oldun. Hayatın zorlukları karşısında güçlü durmayı öğrettin.

- Bir baba yüz öğretmene bedeldir.

- Bir babanın çocukların yapabileceği en büyük iyilik onların annelerini sevmektir.

- Sen uzağımda olsan bile, ben seni yüreğimde hissederim babam.

- Baba demeyi çok özledim.

- Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim sevgili babam.

- Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin.

BABALAR GÜNÜ İÇİN ÖZEL MESAJLAR

- Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın. Biricik babamsın. Seni çok seviyorum.



- Başımızın tacı babalarımızın yaşam boyu mutlulukları temennisi ile babalar gününüz kutlu olsun.

- Ailemin reisi, büyük aşkım. Medarı iftiharım sevgilim her şeyim! Babalar günün kutlu olsun.

- Seni seviyorum iyi ki varsın, Babalar günün kutlu olsun.Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

- Üzerine sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

- Baba, cennetin orta kapısıdır. (Hz. Muhammed S.A.V.) Babalar gününüz kutlu olsun.

- Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.



- Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam...

- Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

- Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi.

ANNEYE VE BABAYA BİRLİKTE SÖYLENECEK GÜZEL SÖZLER

- Aile hayatının güzelliği gibi hiç bir şey yoktur. (Oscar Wilde)

- Anne gezindiğin bağ, baba yaslandığın dağdır.

- Anne ölünce bir yuva yıkılır, başka bir yuva kurulur ama hiçbir zaman ilk aileniz gibi huzurlu ve mutlu olamaz.

- İyi bir anne, iyi bir baba demek, gelecek nesillere iyi gençler yetiştirmek demektir.

- Anne ya da babayı kaybetmek demek, sizin için akan bir dua pınarının kuruması demektir.

- Annenin duası, babanın gölgesi yeter.

- Baba gibi devlet, ana gibi nimet bulunmaz.

- Anne ve babanızın kıymetini bilin, Bir gün yanağını değil toprağını öpersiniz. (Anonim)

- Anne gezdiğin bağ baba ,yaslandığın dağdır .Ömrünün en güzel çağı anne ve babanla olduğun çağdır.

BANA BİR MASAL ANLAT BABA SÖZLERİ

Baba sözlerine ek olarak baba ile ilgili en beğenilen Türkülerden birisi olan "Baba bir masal anlat baba" 'nın sözlerini de siz değerli okuyucularımıza paylaşalım.

Bana Bir Masal Anlat Baba Türkü Sözleri:

Bana bir masal anlat baba

İçinde tüm oyunlarım

Kurtla kuzu olsun şekerle bal

Bana bir masal anlat baba

İçinde denizle balıklar

Yağmurla kar olsun güneşle ay

Anlatırken tut elimi

Uykuya dalıp gitsem bile

Bırakip gitme sakın beni

Anlatırken tut elimi

Uykuya dalıp gitsem bile

Bırakıp gitme sakın beni

Bana bir masal anlat baba

İçinde tüm oyunlarım

Kurtla kuzu olsun şekerle bal

Bana bir masal anlat baba

İçinde denizle balıklar

Yağmurla kar olsun güneşle ay

Anlatırken tut elimi

Uykuya dalıp gitsem bile

Bırakıp gitme sakın beni

Anlatırken tut elimi

Uykuya dalıp gitsem bile

Bırakıp gitme sakın beni

Bana bir masal anlat baba

İçinde tüm sevdiklerim

İçinde İstanbul olsun

Yazımızın sonuna geldik. Umarız beğenirsiniz. Sizlerin de bildiği farklı baba sözleri varsa yorum alanından bize yazabilirsiniz. Allah babalarımıza hayırlı uzun ömürler versin. Vefat eden babalarımızın mekanını cennet eylesin. Âmin...