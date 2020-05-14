Baba ocağına dönüp, çiftçiliğe başladı
ANTALYA'dan, 2 yıl önce baba ocağı olan Aydın'a dönen Seçil Apaydın (33), arazilerin başına geçip çiftçiliğe başladı.
ANTALYA'dan, 2 yıl önce baba ocağı olan Aydın'a dönen Seçil Apaydın (33), arazilerin başına geçip çiftçiliğe başladı. Traktör kullanmayı öğrenen, ürünlerini sulayıp, ilaçlayıp, gübreleyen Apaydın, ailesinin yeni patronu oldu.
Umurlu Mahallesi Kaynaşı mevkisi Küme Evleri'nde yaşayan İlhan Apaydın (64) ve Şengül Apaydın (63) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Seçil Apaydın, ortaokul ve liseyi Antalya'da yaşayan ablasının yanında tamamladı. Üniversitesi sınavında Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazanan Apaydın, 2 yıllık eğitimin ardından uzaktan eğitime geçip, bir süre farklı sektörlerde çalıştıktan sonra 2 yıl önce Aydın'daki ailesinin yanına dönüp, tarımla uğraşmaya başladı. Efeler ilçesinin kırsal Umurlu Mahallesi'ndeki seralarına ailesinin de desteği ile çilek ve domates eken Apaydın, azmi sayesinde kısa sürede traktör kullanmayı da öğrendi. Tarım alanında iyice kendini geliştiren Apaydın, şimdi ise yeni projesi olan ejder meyvesi olarak bilinen 'pitaya' yetiştirmek için çalışmalara başladı.
Anne Şengül Apaydın (63) ise, "Kızım çiftçilik yapmaya karar verdi. Ben de onun her anlamda destekçisi oluyorum. Ona her türlü imkanları sunduk. Şimdiye kadar biz yapıyorduk. Bundan sonra başımıza kızım geçti ve patron o oldu. Takıldığı bir şey olursa detayları bizden alıyor. Hemen kavrıyor. Yapamayacağı bir şey yok" diye konuştu.