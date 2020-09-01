Baba Jacob Blake: Oğlumun hayatını siyasete alet ettirmeyeceğim

ABD'de polis tarafından vurularak ağır yaralanan Jacob Blake'in babası, olayın yaşandığı Kenosha kentine Başkan Donald Trump'ın bugün yapacağı ziyaretle oğlunun hayatını "siyasete alet ettirmeyeceğini" söyledi.

29 yaşındaki üç çocuk babası Jacob Blake, çocuklarının da bulunduğu arabasına eğilmişken polisin yedi el ateş etmesiyle ağır yaralanıp, hastaneye kaldırılmış, olayın ardından ülkede ırkçılığa karşı yeni gösteriler başlamıştı.

Trump, Wisconsin eyaletindeki kenti ziyaretinde polis memurlarıyla görüşecek, Blake ailesini ziyaret etmeyecek.

Ziyaret, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde ülkede "yasa ve düzen" tartışmalarının giderek siyasi bir hal aldığı bir dönemde yapılıyor.

CNN'e konuşan Jacob Blake'in babası, oğlunun hayatının, Başkan Trump ile görüşmekten çok daha önemli olduğunu söyledi.

Blake, "Siyaset yapmıyorum. Oğlumun hayatı söz konusu. İyi bir poz verme derdim yok" dedi.

Yerel yetkililer, son günlerde yatışan protestoların yeniden canlanması kaygısıyla Trump'tan Kenosha'ya gitmemesini istedi.

Ancak Trump bu çağrıları reddedip Demokrat belediye başkanı ve valiyi, bölgedeki şiddet olaylarını kontrol altına alamamakla suçladı. Trump, Beyaz Saray'daki ikinci dönem yarışında, yasa ve düzen sorununu gündeminin ilk sırasına aldı.

Trump, Blake ailesi avukatlarının da yanlarında olmasını istedikleri için onlarla görüşmeyeceğini kaydetti.

Baba Blake ne dedi?

Oğlunun hala belden aşağı felçli olduğunu söyleyen Blake, "Siyaset yapmıyorum. Oğlumun hayatı söz konusu" dedi.

"İki hafta önce oğullarıyla koşan, benimle telefonda konuşup gülen, şimdi ilse bacaklarını kıpırdatamayan birinden söz ediyoruz" diyen Blake oğlunun "hayata tutunmaya çalıştığını" söyledi.

23 Ağustos'ta meydana gelen olayda Blake'e ateş eden polis memuru Rusten Sheskey, olayla ilgili soruşturma süresince idari izne çıkarıldı.

Baba Jacob Blake, oğlunun başına gelenlerin ardından "bazı tehditler aldığını" söyledi.

Depresyonda olduğu için 20 yaşındaki diğer oğlunu da hastaneye götürdüğünü söyleyen Blake, "Bu ailenin ne kadar yük altında olduğunu insanların anlamaması üzücü" diye konuştu.

Trump Kenosha'da ne yapacak?

Wisconsin eyaletinin Demokrat Valisi Tony Evers, travma yaşamış olan kentteki vatandaşların "iyileşmesini engelleyeceği" için Trump'ın ziyareti yeniden düşünmesini istedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Trump'ın güvenlik güçleri ile görüşeceği ve "gösterilerden etkilenen işyerlerini" ziyaret edeceği belirtildi.

Trump ayrıca Blake'in vurulması ardından yapılan gösterilerde protestoculara ateş açıp iki kişiyi silahla öldürmekle suçlanan 17 yaşındaki Kyle Rittenhouse'u da savundu.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada bu gencin "kendisini savunduğunu" belirterek "Sanırım büyük bir soru yaşıyordu, belki de öldürülecekti" dedi.

Portland'da neler oluyor?

Siyah Amerikalı George Floyd'un Mayıs ayında polis tarafından öldürülmesinin ardından Oregon eyaletinin Portland kenti de protestoların merkezlerinden biri haline geldi.

Jacob Blake'in vurulması üzerine başlayan protestolarda Trump destekçileriyle Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketine destek verenler arasında çatışma çıktı.

Sağcı aktivist olarak ifade edilen 39 yaşındaki Aaron Danielson vurularak öldürüldü.

Traftarlarının "barışçıl" gösteri yaptıklarını söyleyen Trump, ırkçılık karşıtı göstericilere sıvı boya fırlatmalarını ise "boya silah değildir, savunma amaçlıdır" şeklinde yorumladı.

Bir gazeteciye de "Sizin taraftarlarınız, evet onlar sizin taraftarınız oluyor, genç bir erkeği boyayla değil kurşunla öldürdü. Bu utanç verici" dedi.

Medyada yer alan haberlere göre, Danielson'un ölümüyle ilgili olarak, kendisini anti-faşist olarak tanımlayan bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Los Angeles'ta bir siyah erkek polis tarafından öldürüldü

Pazartesi gecesi Los Angeles'ta polisin siyah bir erkeği silahla vurup öldürmesinin ardından kentte protestolar başladı.

Polis, 30 yaşındaki erkeğin, araç kurallarına aykırı bir şekilde bisiklet sürdüğü tespit edildikten sonra kaçtığını, kovalamacanın ardından bir polis memuruna vurup, elinde taşıdığı silahı düşürdükten sonra vurulduğunu iddia etti.